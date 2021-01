Zaimina sjell pamje nga festa ‘magjike’ e ditëlindjes së vajzës

Zaimina Vasjari 3 vite më parë mori tepitetin nënë, kështu duke u bërë me një vajzë, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja e pagëzoi vajzën e saj, Khloe, me të cilën tashmë është shumë e lidhur dhe nuk mund të rrijë asnjë çast pa të.

Në 3-vjetorin e Khloes, këngëtarja ka publikuar një video kolazh të vajzës ku edhe i thuri fjalët më të ëmbla asaj.

“Gezuar 3 vjetorin e lindjes Princesh Khloe! Kjo eshte dita jote por gjithe jeten do te jete edhe e imja ! Do e gezoje gjithmone kete dite si diten me te bukur te jetes time. Te shkruash per ty eshte shume e veshtire. Te te them te dua eshte pak. Te te them je jeta ime eshte shume pak.

Dua te falenderoj zotin qe me dhuroi nje bekim si ty ne jete. Ai ben mrekulli dhe ate e kam un. I love you my little pony”, shkroi Zaimina.

Zaimina dhe partneri i saj, Klodiani, kanë organizuar gjithashtu një festë gjidande për 3-vjetorin e Khloe-s.

Gjatë festës së tyre Zaimina dhe Khloe kanë shkëlqyer nga koka tek këmbët, ndërsa bukuroshja e vogël bjonde ishte ylli i festës./Lajmi.net/