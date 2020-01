Zaimina me dhuratë prej diamanti për ditëlindjen e vajzës

Në dyvjetorin e lindjes së vajzës, Zaimina i bën urimin më të mirë me fjalët më të bukura për të, shkruan lajmi.net.

Ajo e cilësoi momentin e lindjes së vajzës si ditën më të bukur të jetës së saj dhe njëherësh si lindje për herë të dytë.

“Khloe im! Si sot para 2 vitesh ne oren 10:30 ne perqafuam per here te pare njera tjetren. Dita e lindjes tende eshte nje lindje e dyte per mua. Ti me erdhe si dhurata me e bukur qe zoti me ka falur ne jete, ti solle nje tjeter dimension dashurie qe ne momentin e pare kur erdhe ne gjoksin tim, moment te cilin kurre nuk do ta harroj. Un dhe babi te duam cdo dite edhe me shume. Ti je fryma ime, ajri im pa te cilin nuk do jetoja dot. Dua te zgjohem cdo mengjes dhe te ndjej aromen e gushes tende, te shoh buzqeshjen tende te bukur dhe syt e tu te jene gjithmone te lumtur. Lutem per ty cdo dite dhe falenderoj zotin qe me zgjon cdo dite dhe te shoh ty. Te do Mami pa fund! Gezuar ditlindjen e vogla ime! Sonte do jet mbremja jote ku do festosh si nje Princeshe sepse KHLOE is TWO Sweet”, ka shkruar këngëtarja.

Me rastin e ditëlindjes së Khloe, Zaimina i bleu asaj dhuratë prej diamanti, që duket të jenë vathë, e këtë dhuratë e ndau edhe me ndjekësit në rrjete sociale. /Lajmi.net/