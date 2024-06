“Yp Xhixhi”, kënga me e re e Bes Kallakut dhe Fatjon Dalipit

Kjo verë ka filluar të ‘nxehet’ edhe me shumë nga artistët e estradës.

Këngëtaret nuk po ndalën duke publikuar këngë të reja, shkruan lajmi.net.

Sot përveç bashkëpunimit të Bleros dhe Ukit që u publikuar disa orë më parë, para pak çastesh u lansuar edhe një këngë tjetër e re.

Bes Kallaku dhe Fatjon Dalipi kanë publikuar projektin “Yp Xhixhi” me videoklip.

Një këngë me ritëm verorë dhe me tekst të shkruar nga Bes Kallaku dhe Marsel Gunga do të jetë një tjetër hit i kësaj sezone.

Ndërkaq, ajo çka ra më shumë në sy në klipin e këngës ishte kërcimi sensual i valltareve./Lajmi.net/