Young Zerka paralajmëron këngën e re, publikon pak nga klipi 

Edhe Young Zerka po vjen me këngë të re.

Young Zerka po rikthehet me projekt të ri muzikor, shkruan lajmi.net.

Vetë ai e ka bërë të ditur këtë nëpërmjet një postimi në llogarinë e tij në Instagram, me të cilin edhe i ka njoftuar fansat e tij se kënga do të jetë e realizuar me videoklip.

Zerka ka ndarë pak nga videoklipi i projektit të ri muzikor, titullin dhe datën e publikimit të të cilit ende nuk e ka bërë të ditur.

Young Zerka njihet për projekte të suksesshme muzikore andaj pritet që edhe kjo këngë të pëlqehet nga publiku./Lajmi.net/