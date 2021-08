Ylli i Kool and The Gang, Dennis Thomas vdes në moshën 70 vjeçare

Dennis Thomas, bashkëthemeluesi i Kool and the Gang, ka vdekur në moshën 70-vjeçare.

Shokët e grupit të këngëtarit Celebration konfirmuan lajmin e hidhur në një deklaratë në faqen zyrtare të grupit në Facebook, shkruan metro.co.uk.

Në mesazhin e gjatë, ata thanë se muzikanti “ndërroi jetë në paqe në gjumë” në New Jersey, transmeton lajmi.net.

Shkaku i vdekjes nuk dihet për momentin.

Tifozët zemërthyer nxituan t’i bëjnë homazhe yllit të ndjerë nën postim.

“Ngushëllimet e mia më të thella për gruan dhe familjen e Dee Tee dhe gjithashtu për pjesën tjetër të grupit,” komentoi njëri. ‘Një lajm kaq i trishtuar që udhëtimi i tij në këtë jetë ka mbaruar. Unë jam rritur me Kool dhe muzikën e Gang është pjesë e asaj që jam.

‘Ai do të mungojë nga shumë njerëz. Faleminderit Dennis që ndihmuat në krijimin e Kool dhe bandës dhe që na dhatë muzikë aq brilante për të shijuar. Pusho mirë tani dhe dije që nuk do të harrohesh kurrë. ‘

‘RIP Z. Thomas. Muzika Kool and the Gang është pjesë e ADN -së time muzikore, një tjetër e ndarë.

‘Në moshën 16 -vjeçare DJ -ja hodhi gjilpërën në diskun Hollywood Swingin’. E bëri atë një moment magjik. RIP Z. Thomas dhe familjes, Zoti ju bekoftë. ‘

‘Rip Kool dhe banda ishte muzika më e dëgjuar për të dëgjuar festën e dashurisë, me të vërtetë do të të mungojë zemra ime shkon tek familja e tij dhe për anëtarët e grupit të tij zemra më dhemb kur dëgjoj se ai nuk është më me ne, shpirti yt të shqyejë në portat e parajsë zoti Thomas, “shtoi një ndjekës zemërthyer./Lajmi.net/