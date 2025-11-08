Yamali kundër Messit: Caktohet data e “Finalissima”

Përballja e ardhshme “Finalissima” mes Spanjës dhe Argjentinës është caktuar për një datë të re. Sipas “Marca”, ndeshja do të zhvillohet një ditë më herët nga sa ishte planifikuar fillimisht. Sfida, që do të vërë përballë kampionët e Europës me ata të Amerikës së Jugut, tani është planifikuar të luhet më 27 mars. Ajo do…

Sport

08/11/2025 09:32

Përballja e ardhshme “Finalissima” mes Spanjës dhe Argjentinës është caktuar për një datë të re.

Sipas “Marca”, ndeshja do të zhvillohet një ditë më herët nga sa ishte planifikuar fillimisht.

Sfida, që do të vërë përballë kampionët e Europës me ata të Amerikës së Jugut, tani është planifikuar të luhet më 27 mars.

Ajo do të zhvillohet në “Lusail Stadium” në Doha, Katar.

Ndryshimi i datës, shtohet më tej, vjen si pjesë e përpjekjeve të FIFA-s për t’u dhënë tifozëve ndjesinë e “një finaleje të madhe”.

Duhet theksuar gjithashtu se këto plane janë bërë duke supozuar se Spanja do të sigurojë një vend të drejtpërdrejtë në Kupën e Botës 2026.

Nëse kjo nuk ndodh, dhe “La Roja” do të ketë nevojë të kalojë nëpërmjet “playoff”-eve, atëherë do të duhet të caktohet një datë e re.

“Finalissima” e vitit të ardhshëm është përshkruar prej kohësh si një përballje mes të kaluarës dhe së ardhmes së futbollit botëror, pasi do të vërë përballë fituesin e tetë “Topave të Artë”, Lionel Messin, dhe sensacionin e Barcelonës, Lamine Yamal.

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2025

Skandali në Turqi, arrestohen edhe 17 gjyqtarë dhe presidenti i klubit...

November 7, 2025

Kleofina flet për dasmën 1 milion dollarëshe me Benjamin Pavard: Kishte...

November 7, 2025

Bayerni në kontakte me përfaqësuesit e Ibrahima Konates

November 7, 2025

Rikthehet Rrahmani dhe ftohet Maloku: Foda publikon listën e Kosovës për...

November 7, 2025

Publikohet lista e Shqipërisë për ndeshjet e nëntorit kundër Andorrës dhe...

November 7, 2025

Arijon Ibrahimovic “thikë pas shpine” Kosovës? – Ftohet nga Gjermania U21!...

Lajme të fundit

Aksidenti i rëndë në Vrellë, Spitali i Pejës:...

Arrestohen dy persona për të shtëna me armë...

Policia i gjen bombë, armë dhe kokainë qytetarit në Prishtinë

Votohet në 18 komuna, mbi 1 milion e...