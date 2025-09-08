​Yamal humb pasaportën në Turqi

08/09/2025 10:43

Lamine Yamal e ka humbur pasaportën gjatë vizitës së fundit në Turqi me kombëtaren e Spanjës.

Pas fitores 6–0 ndaj Turqisë në kualifikueset e Kupës së Botës më 7 shtator 2025, Yamal kaloi një kohë të gjatë duke kërkuar pasaportën e tij. Ai u kthye në dhomën e zhveshjes dhe kontrolloi edhe bagazhin, por nuk arriti ta gjente. Në fund, ai u largua nga stadiumi pa dokumentin e nevojshëm për të udhëtuar.

Për shkak të humbjes së pasaportës, Yamal nuk mundi të kthehej menjëherë në Barcelonë dhe mund të ketë hasur vështirësi për të udhëtuar pa të. Nuk ka informacione të tjera nëse ai ka arritur ta gjejë pasaportën ose ka marrë një të re për të udhëtuar.

