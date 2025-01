Xhemaili: Kurti është në panik të humbjes së pushtetit dhe nuk po zgjedh as njerëz as mjete për të luftuar krejt çka është shqiptare

“Është në panik të humbjes së pushtetit dhe, prandaj, nuk po zgjedh as njerëz as mjete për të luftuar krejt çka është shqiptare e çka është Kosovë. E këto të dyja, që nuk i ka ai, i ka Ramush Haradinaj. S’ka asnjë dilemë që përkrahja popullore për Ramush Haradinaj e tmerron Albinin. Ai që hapur kërkoi eliminimin politik të Ali Ahmetit dhe UÇK-së në Maqedoni, sot po kokoriz kundër Ramushit, por kot e ke, o kokëprishur. Klubi yt mafioz do përfundojë mbrapa grillave”, ka shkruar Xhemaili në Facebook. /Lajmi.net/