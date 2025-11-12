Xhaka me postim interesant para ndeshjes me Kosovën

Javën e ardhshme, me 18 nëntor, Kosova do të përballet me Zvicrën, në kualifikueset e Kupës së Botës. Pak ditë para kësaj përballje, futbollisti me preardhje nga Kosova, Granit Xhaka ka bërë një postim interesant. Ai ka postuar një fotografi nga stërvitja me kombëtaren zvicerane, duke derguar një mesazh para ndeshjes me Kosovën. ”Pa rrugë…

Sport

12/11/2025 20:42

Javën e ardhshme, me 18 nëntor, Kosova do të përballet me Zvicrën, në kualifikueset e Kupës së Botës.

Pak ditë para kësaj përballje, futbollisti me preardhje nga Kosova, Granit Xhaka ka bërë një postim interesant.

Ai ka postuar një fotografi nga stërvitja me kombëtaren zvicerane, duke derguar një mesazh para ndeshjes me Kosovën.

”Pa rrugë të shkurtra. Vetëm punë e palodhur, disiplinë dhe pasion për lojën.”, ka shkruar Xhaka.

Artikuj të ngjashëm

November 12, 2025

Kur bëhet tërheqja e shortit për Kupën e Botës?

November 12, 2025

Nga Australia në Kosovë – Lorik Muhadri emër që duhet ta...

November 12, 2025

Korenica: Shpresoj që të marrim rezultate pozitive dhe të bëjmë historinë...

November 12, 2025

Kosova vazhdon edhe sot përgatitjet për dy sfidat e nëntorit, me...

November 12, 2025

Dy lojtarë të Liverpoolit në prag të pezullimit disiplinor pas humbjes...

November 12, 2025

Gjermania kërkon të paguhet për futbollistët që ndërrojnë kombëtare, Shqipëria e...

Lajme të fundit

Krasniqi tregon se a ka ambicie për President?

Krasniqi për Lladrovcin: Nuk kam hatërmbetje me askënd,...

Votat në Mitrovicë: 75 fletë të dyshimta do i hetojë prokuroria

Basha takon Shefin e Divizionit për Kosovë pranë...