Xabi Alonso jep detaje për lëndimin e Mbappes
Për momentin, Real Madridi është rikthyer në krye të La Ligës pas një fitoreje të vështirë 3-1 ndaj Villarrealit në “Santiago Bernabeu”. Vinicius Junior (2 gola) dhe Kylian Mbappe ishin autorët e golave për “Los Blancos”, të cilët do të mbeten në krye të tabelës nëse Barcelona nuk arrin fitore ndaj Sevillas të dielën pasdite.
Sipas “Diario AS”, trajneri i Real Madridit, Xabi Alonso, dha vlerësimin e tij për ndeshjen pas përfundimit të saj.
“Ndjenja jonë është shumë e mirë. Ishte një ndeshje e luftuar dhe serioze. Duhej të prisnim momentin tonë. Goli i parë na kushtoi, por ekipi nuk u thye dhe erdhi goli i Viniciusit. Në pjesën e dytë mund ta kishim mbyllur lojën më herët.”
Vinicius ishte vendimtar për Real Madridin dhe Alonso nuk e fshehu kënaqësinë për paraqitjen e numrit të tij shtatë.
“Ai zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, jo vetëm për shkak të golit. Ishte shumë i pakapshëm dhe i shkaktoi shumë probleme Mouriños. Më pëlqen ta shoh Viniciusin duke buzëqeshur. Jam i lumtur për të dhe për ekipin, dëshironim ta mbyllnim mirë këtë cikël.”
Alonso kishte edhe fjalë lëvdatash për Federico Valverden, i cili nisi për herë të parë si mbrojtës i djathtë që kur u raportua se ai nuk dëshironte ta luante atë pozitë te Real Madridi.
“Ai bëri një ndeshje shumë të mirë në krahun e djathtë. Është gjithmonë i gatshëm të luajë aty ku duhet. Na ndihmoi shumë në tranzicione, një ndeshje e shkëlqyer nga Fede. Sot, për shkak të nevojave që kishim, luajti aty. Ai është shumë bujar, dëshiron të ndihet i dobishëm kudo që luan. Asnjëherë nuk ka vendosur pengesa.”
Alonso gjithashtu vuri në dukje problemet me lëndime për Mbappen dhe Franco Mastanuonon, të cilët u detyruan të linin lojën në pjesën e dytë kundër Villarrealit.
“Kyliani kishte një shqetësim në kyçin e këmbës dhe Franco ka mbingarkesë në kofshë. Do të vazhdojmë me progresin e tyre në kombëtare. Nuk mund të themi nëse (Mbappe) do të shkojë me Francën apo jo, ata do ta vlerësojnë në kombëtaren e tij. Nëse komplikohen gjërat, ai nuk do të mund të luajë, por tani nuk mund të themi asgjë.”