Xabi Alonso jep detaje për lëndimin e Mbappes

Për momentin, Real Madridi është rikthyer në krye të La Ligës pas një fitoreje të vështirë 3-1 ndaj Villarrealit në “Santiago Bernabeu”. Vinicius Junior (2 gola) dhe Kylian Mbappe ishin autorët e golave për “Los Blancos”, të cilët do të mbeten në krye të tabelës nëse Barcelona nuk arrin fitore ndaj Sevillas të dielën pasdite.…

Sport

05/10/2025 14:00

Për momentin, Real Madridi është rikthyer në krye të La Ligës pas një fitoreje të vështirë 3-1 ndaj Villarrealit në “Santiago Bernabeu”. Vinicius Junior (2 gola) dhe Kylian Mbappe ishin autorët e golave për “Los Blancos”, të cilët do të mbeten në krye të tabelës nëse Barcelona nuk arrin fitore ndaj Sevillas të dielën pasdite.

Sipas “Diario AS”, trajneri i Real Madridit, Xabi Alonso, dha vlerësimin e tij për ndeshjen pas përfundimit të saj.

“Ndjenja jonë është shumë e mirë. Ishte një ndeshje e luftuar dhe serioze. Duhej të prisnim momentin tonë. Goli i parë na kushtoi, por ekipi nuk u thye dhe erdhi goli i Viniciusit. Në pjesën e dytë mund ta kishim mbyllur lojën më herët.”

Vinicius ishte vendimtar për Real Madridin dhe Alonso nuk e fshehu kënaqësinë për paraqitjen e numrit të tij shtatë.

“Ai zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, jo vetëm për shkak të golit. Ishte shumë i pakapshëm dhe i shkaktoi shumë probleme Mouriños. Më pëlqen ta shoh Viniciusin duke buzëqeshur. Jam i lumtur për të dhe për ekipin, dëshironim ta mbyllnim mirë këtë cikël.”

Alonso kishte edhe fjalë lëvdatash për Federico Valverden, i cili nisi për herë të parë si mbrojtës i djathtë që kur u raportua se ai nuk dëshironte ta luante atë pozitë te Real Madridi.

“Ai bëri një ndeshje shumë të mirë në krahun e djathtë. Është gjithmonë i gatshëm të luajë aty ku duhet. Na ndihmoi shumë në tranzicione, një ndeshje e shkëlqyer nga Fede. Sot, për shkak të nevojave që kishim, luajti aty. Ai është shumë bujar, dëshiron të ndihet i dobishëm kudo që luan. Asnjëherë nuk ka vendosur pengesa.”

Alonso gjithashtu vuri në dukje problemet me lëndime për Mbappen dhe Franco Mastanuonon, të cilët u detyruan të linin lojën në pjesën e dytë kundër Villarrealit.

“Kyliani kishte një shqetësim në kyçin e këmbës dhe Franco ka mbingarkesë në kofshë. Do të vazhdojmë me progresin e tyre në kombëtare. Nuk mund të themi nëse (Mbappe) do të shkojë me Francën apo jo, ata do ta vlerësojnë në kombëtaren e tij. Nëse komplikohen gjërat, ai nuk do të mund të luajë, por tani nuk mund të themi asgjë.”

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2025

Përpara Shqipërisë, Serbia kërcënohet me përjashtim nga kualifikimet për Kupën e...

October 4, 2025

Edi Rama: Në “Bernabéu” me Florentino Pérez për sjelljen e shkollës...

October 4, 2025

Ademi: Po të kishim një stadium me kapacitet mbi 30 mijë...

October 4, 2025

Barcelona i ka dy sulmues në mendje, për ta zëvendësuar Lewandowskin

October 3, 2025

De La Fuente ndryshon listën, Yamal përjashtohet nga grumbullimi me Spanjën

October 3, 2025

​Federata Serbe e Futbollit: Ndeshja me Shqipërinë shumë e rrezikshme, nuk...

Lajme të fundit

Durrësi nesër nikoqir i Samitit të Brdo-Brijunit, Kosova...

Edhe një javë nga dita e zgjedhjeve, KQZ-ja po bën përgatitjet e fundit

Përleshje mes të rinjve në Greqi, lëndohen dy...

​“Rikandidimi” i Vjosa Osmanit për presidente, cili është...