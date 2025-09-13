WOW: Yildiz “shpërthen” me supergol kundër Interit (VIDEO)

Në një ndeshje plot emocione mes dy rivalëve të mëdhenj, Juventus ka rikthyer avantazhin ndaj Interit, falë një supergoli të talentit turk, Kenan Yildiz. Ishte minuta e 38-të kur Yildiz shpërtheu me një goditje të fuqishme, duke tronditur portën zikaltër dhe rikthyer “Zonjën e Vjetër” në epërsi me rezultat 2-1. Një moment magjie në një…

Sport

13/09/2025 19:01

Në një ndeshje plot emocione mes dy rivalëve të mëdhenj, Juventus ka rikthyer avantazhin ndaj Interit, falë një supergoli të talentit turk, Kenan Yildiz.

Ishte minuta e 38-të kur Yildiz shpërtheu me një goditje të fuqishme, duke tronditur portën zikaltër dhe rikthyer “Zonjën e Vjetër” në epërsi me rezultat 2-1.

Një moment magjie në një përballje që po shkon drejt kulmit dramatik, transmeton lajmi.net.

VIDEO E GOLIT:

Artikuj të ngjashëm

September 13, 2025

Reagimi i Jack Grealish kur u njoftua se ishte Lojtari i...

September 13, 2025

Trajneri i Napolit: Rrahmani, mungesë e madhe për ne

September 12, 2025

Ademi pas takimit me presidentin e UEFA-s në Tiranë: Të bashkuar...

September 12, 2025

Pavard debuton me gol te Marseja, feston me ‘Shqiponjë’ për të...

September 12, 2025

Antonio Rüdiger do t’i mungojë Realit deri më 2026-ën, shkaku i lëndimit

September 12, 2025

Elbasan Rashani transferohet te kampionët e Australisë, Melbourne City

Lajme të fundit

Kaos dhe gola në Torino – Juventus i...

Mali i Zi pret Kosovën – rruga e harruar e Çakorrit

KFOR-i deklarohet për takimin Barduani-Osmani, jep detaje

72% e drejtorive komunale drejtohen nga burrat –...