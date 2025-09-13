WOW: Yildiz “shpërthen” me supergol kundër Interit (VIDEO)
Në një ndeshje plot emocione mes dy rivalëve të mëdhenj, Juventus ka rikthyer avantazhin ndaj Interit, falë një supergoli të talentit turk, Kenan Yildiz.
Ishte minuta e 38-të kur Yildiz shpërtheu me një goditje të fuqishme, duke tronditur portën zikaltër dhe rikthyer “Zonjën e Vjetër” në epërsi me rezultat 2-1.
Një moment magjie në një përballje që po shkon drejt kulmit dramatik, transmeton lajmi.net.
VIDEO E GOLIT:
