VV publikon raportin e Bankës Botërore, “krenohet” me rritjen ekonomike të vendit Banka Botërore sot tregoi për rritjen ekonomike të shteteve të Ballkanit Perëndimor, që sipas parashikimeve ekonomitë e vendeve të Ballkanit pritet të rriten. Për këtë, Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se Kosova për vitin 2024 dhe 2025 do ta ketë rritjen më të madhe ekonomike. Edhe pse shifrat qëndrojnë gati se njëjtë me vendet e tjera…