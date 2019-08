VV kërkon koalicion me LDK-në – s’ia lëshon assesi postin e kryeministrit

Pas zgjedhjes së Isa Mustafës në krye të LDK-së edhe për një mandat, kanë ardhur reagime edhe nga deputetë të VV-së, shkruan lajmi.net.

Deputetja e VV-së, Arbërie Nagavci ka thënë se bashkëpuinimin VV-LDK, do të jap mundësinë e një qeverisje ndryshe.

Sipas saj, kjo formë e bashkëpunimit do të ishte e paparë deri më tani.

Por, sipas saj kryeministër duhet të jetë kreu i Vetëvendosjes, Albin Kurti.

Ky është postimi i plotë i saj:

Qytetarët e Kosovës e duan ndryshimin, e kërkojnë atë, e përjetojnë emocionalisht e dëshpërohen kur mudësitë nuk shfrytëzohen.

Bashkëpunimi i Lëvizjes me LDK jep mundësinë e nisjes së një rrugëtimi të ri për një qeverisje ndryshe, për një model të paparë deri tani, angazhimi për një të ardhme çfare e dëshirojmë, për përmirësim të gjendjes.

Por ndryshimi duhet të jetë i vërtetë, substancial e tërsor.

E ndryshimin i kërkuar kaq shumë vjen vetëm me një qeverisje parimore, të guximshme e profesioniste.

Me një Kryeministër të ditur e të pashantazhueshëm, me Albin Kurtin. /Lajmi.net/