Krasniqi thotë se Kurti i frikësohet zgjedhjeve lokale: E pret me tmerr datën 12 tetor, sepse e di që këtë herë do ta plandosim edhe më rëndë Pas mos konstituimit të Kuvendit edhe në tentativën e 41-të, kryetari i iPDK-së, Memli Krasniqi, ka thënë se do t’i drejtohen gjykatës Kushtetuese me një rast të ri të cilin presin që të kjo gjykatë ta trajtojë me urgjencë. Teksa foli rreth ngërçit politik, Krasniqi tha se Kurti po bënë tashmë deklarata me nervozizëm pasi…