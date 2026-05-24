“VV e mbrojti Kosovën nga Thaçi, Veseli e Haradinaj”, Gucati i reagon Pacollit: Liria nuk matet me urrejtje
Kreu i OVL UÇK-së, Hysni Gucati, i ka reaguar ministres në detyrë të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Fitore Pacolli, lidhur me deklaratën e saj, e cila javën e kaluar në një emision televiziv tha se Lëvizja Vetëvendosje “e ka mbrojtur Kosovën” nga emra si Isa Mustafa, Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj e Kadri Veseli. Përmes…
Lajme
Kreu i OVL UÇK-së, Hysni Gucati, i ka reaguar ministres në detyrë të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Fitore Pacolli, lidhur me deklaratën e saj, e cila javën e kaluar në një emision televiziv tha se Lëvizja Vetëvendosje “e ka mbrojtur Kosovën” nga emra si Isa Mustafa, Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj e Kadri Veseli.
Përmes një postimi në Facebook, Gucati këtë deklaratë e quajti të tmerrshme, ndërsa tha se vjen nga një ministre që s’ka dhënë asnjë kontribut për Kosovën.
Ndër të tjera, Gucati tha se Kosova nuk është mall tregtie që mund të shitet, as pronë ekskluzive e askujt për t’u përvetësuar.
“Ajo është projektuar me gjakun e dëshmorëve, është ngritur mbi sakrificën e brezave të tërë dhe është mbrojtur nga bijtë e bijat më të mirë të këtij populli në ditët tona më të rënda. Përpjekja për të ndërtuar të ardhmen duke përdhosur apo dënuar në bllok ata që i dolën zot atdheut atëherë kur mbijetesa ishte në fije të peut, nuk i shërben as të vërtetës e as përparimit. Historiografia nuk shkruhet me fraza elektorale dhe as liria nuk matet me urrejtje partiake. Gabimet politike dhe llogaridhënia e pasluftës janë legjitime në një demokraci, por gjuha që kriminalizon luftën çlirimtare dhe bartësit e saj vetëm për poena politikë, cenon themelet e shtetësisë sonë. Kosova mbrohet duke ndërtuar institucione të forta, drejtësi dhe unitet, e jo duke mbjellë përçarje e duke mohuar sakrificën e atyre që shkruan historinë me gjak”, ka shkruar ai.