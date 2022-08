Vuçiqi e konfirmon që Escobari e Lajçaku ia bënë të vështirë, thotë se do të “diskutojnë për Kosovën” sonte Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka thënë se me të dërguarin e BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak dhe atë të SHBA-së, Gabriel Escobar, ka pasur biseda të vështira sot në Beograd. Tutje, Vuçiq ka shtuar se nuk do të heq dorë nga interesat e Serbisë, përkundër presionit, raportojnë mediet serbe. “Kishim biseda të vështira me…