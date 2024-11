Vuçiq: S’kemi të bëjmë me atë që ndodhi në Ibër, Prishtina e di këtë – s’mund të kërkoj falje për diçka që s’e kam bërë Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka pretenduar se Beogradi “nuk ka të bëjë fare” me sulmin që ndodhi mbrëmë në Ibër-Lepenc, në Zubin Potok dhe këtë, sipas tij, e di edhe Prishtina. Këtë deklaratë ai e bëri në një bisedë me disa të rinj të partisë së tij, të cilëve duke iu shpjeguar se si…