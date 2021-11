Vuçiq në Rusi, Rama e Escobar grinden për Open Balkan

Iniciativa e “Open Balkan” ka nxitur replika në mes të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, dhe përfaqësuesit të DASH, Gabriel Escobar, në takimin e fundit që është mbajtur dje online. Përfaqësuesi i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor ka thënë se nisma do të jetë e suksesshme vetëm nëse përfshinë të gjashtë shtetet, derisa Edi Rama ka thënë se do të vazhdohet me iniciativën dhe se nuk e kanë për obligim të bindin të tjerët t’i bashkohen “Open Balkan”-it.