Vrasja e Jusuf Gërvallës, Buxhovi: Mbeti çeshtje e padefinuar nga drejtësia gjermane

Historiani Jusuf Buxhovi, ka qenë i ftuar në “Pressing One”. Ai ka folur edhe për vrasjen e Jusuf Gërvallës, i cili ishte edhe gazetar. Buxhovi tha se vrasja e Gërvallës ka mbetur e padefinuar edhe nga drejtësia gjermane. “Ajo është një problem që gjykata e lë padefinune, gjykata gjermane thotë se është vrarë për arsyeje…

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19/08/2026 22:26

Historiani Jusuf Buxhovi, ka qenë i ftuar në “Pressing One”.

Ai ka folur edhe për vrasjen e Jusuf Gërvallës, i cili ishte edhe gazetar.

Buxhovi tha se vrasja e Gërvallës ka mbetur e padefinuar edhe nga drejtësia gjermane.

“Ajo është një problem që gjykata e lë padefinune, gjykata gjermane thotë se është vrarë për arsyeje politike, por nuk e thotë kush”.

“Për Gërvallën ka mbetur ende e padefinune. Unë e kam një mendim, por nuk dua ta them”, ka thënë ai.

 

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