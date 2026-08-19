Vrasja e Jusuf Gërvallës, Buxhovi: Mbeti çeshtje e padefinuar nga drejtësia gjermane
Historiani Jusuf Buxhovi, ka qenë i ftuar në “Pressing One”. Ai ka folur edhe për vrasjen e Jusuf Gërvallës, i cili ishte edhe gazetar. Buxhovi tha se vrasja e Gërvallës ka mbetur e padefinuar edhe nga drejtësia gjermane. “Ajo është një problem që gjykata e lë padefinune, gjykata gjermane thotë se është vrarë për arsyeje…
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Historiani Jusuf Buxhovi, ka qenë i ftuar në “Pressing One”.
Ai ka folur edhe për vrasjen e Jusuf Gërvallës, i cili ishte edhe gazetar.
Buxhovi tha se vrasja e Gërvallës ka mbetur e padefinuar edhe nga drejtësia gjermane.
“Ajo është një problem që gjykata e lë padefinune, gjykata gjermane thotë se është vrarë për arsyeje politike, por nuk e thotë kush”.
“Për Gërvallën ka mbetur ende e padefinune. Unë e kam një mendim, por nuk dua ta them”, ka thënë ai.