Votimi për 2 gjyqtarët e Kushtetueses hyn në raundin e tretë, katër kandidatë në garë
Kuvendi i Kosovës me votim të fshehtë ka votuar për përzgjedhjen e dy anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese.
Pas raundit të dytë, nga gara është eliminuar Shpresa Emra, e cila kishte 12 vota.
Ndërsa vazhdojnë në rundin e tretë:
Zahir Qerkini – 42 vota
Flamur Mrasori – 43 vota
Emine Avdyli Pozhari – 63 vota
Jonida Xhafaj – 62 vota.