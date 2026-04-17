Votimi për 2 gjyqtarët e Kushtetueses hyn në raundin e tretë, katër kandidatë në garë

Kuvendi i Kosovës me votim të fshehtë ka votuar për përzgjedhjen e dy anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Pas raundit të dytë, nga gara është eliminuar Shpresa Emra, e cila kishte 12 vota. Ndërsa vazhdojnë në rundin e tretë: Zahir Qerkini – 42 vota Flamur Mrasori – 43 vota Emine Avdyli Pozhari – 63 vota Jonida…

17/04/2026 18:36

Kuvendi i Kosovës me votim të fshehtë ka votuar për përzgjedhjen e dy anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese.

Pas raundit të dytë, nga gara është eliminuar Shpresa Emra, e cila kishte 12 vota.

Ndërsa vazhdojnë në rundin e tretë:

Zahir Qerkini – 42 vota

Flamur Mrasori – 43 vota

Emine Avdyli Pozhari – 63 vota

Jonida Xhafaj – 62 vota.

