Von der Leyen vjen në Kosovë, shtohen masat e sigurisë në aeroportin e Prishtinës

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen vjen sot në Kosovë. Kjo vizitë e saj vjen në kuadër të vizitës që po e realizon në Ballkanin Perëndimor. Pak para se ajo të arrij në Kosovë, janë shtuar masat e sigurisë në aeroportin e Prishtinës. Aty pritet që studentët ta presin Von der Leyen me…

Lajme

01/10/2026 11:47

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen vjen sot në Kosovë.

Kjo vizitë e saj vjen në kuadër të vizitës që po e realizon në Ballkanin Perëndimor.

Pak para se ajo të arrij në Kosovë, janë shtuar masat e sigurisë në aeroportin e Prishtinës.

Aty pritet që studentët ta presin Von der Leyen me disa pankarta për të kundërshtuar vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë për krerët e UÇK-së./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 1, 2026

Dy kosovarë përfundojnë në paraburgim në Gjermani, dyshohen për zjarrvënie dhe...

October 1, 2026

Gjykata ia vazhdon paraburgimin Thaçit në rastin kundër administrimit të drejtësisë:...

October 1, 2026

PS rrëzon kërkesën e PD-së për debat në Kuvend për Vlora...

October 1, 2026

Irani thotë se ka marrë përgjigjen e SHBA-së për propozimin e armëpushimit

October 1, 2026

Trump shqyrton pezullimin e përkohshëm të eksporteve të naftës përballë shtrenjtimit...

September 30, 2026

Rutte për kërcënimet ruse në Kaliningrad: Nuk i marr seriozisht, Putini...

Lajme të fundit

Dy kosovarë përfundojnë në paraburgim në Gjermani, dyshohen...

Gjykata ia vazhdon paraburgimin Thaçit në rastin kundër...

PS rrëzon kërkesën e PD-së për debat në...

Petrol Company – më shumë vlerë në çdo ndalesë