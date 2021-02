Vjosa Osmani zbulon Play Listen e fushatës, këto janë 10 hitet e zgjedhura

Vjosa Osmani përmes një postimi në Facebook ka zgjedhur 10 këngët të cilat i pëlqejnë më shumë, shkruan lajmi.net.

Ndër 10 hitet e zgjedhura nga ajo, janë edhe këngët e Rita Orës, Dua Lipës, Nexhmije Pagarushës dhe Vlashent Satës.

“Muzika ka gjithmonë vend të veçantë në jetën tonë, është diçka që na motivon dhe na sjell gëzim. Sot po ndaj me ju disa nga këngët e këtij rrugëtimi ngazëllues të fushatës zgjedhore. Do të doja shumë që në komentet tuaja t’i ndani me mua këngët tuaja të pëlqyera”, shkruan Vjosa Osmani në Facebook./Lajmi.net/