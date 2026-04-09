Vjosa Osmani kujton Betejën e Koshares: Flakada e sakrificës mbetet e pavdekur
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kujtuar sot Betejën e Koshares në një postim në rrjetin e saj social Facebook, duke e cilësuar këtë ngjarje si një simbol të përjetshëm të sakrificës dhe guximit për liri.
Në postimin e saj, Osmani thekson se Beteja e Koshares mbetet një flakadani që nuk shuhet kurrë, duke rikujtuar përpjekjet heroike të të gjithë atyre që luftuan për çlirimin e vendit. “Beteja e Koshares – flakadani i lirisë që nuk shuhet kurrë,” shkruan ish-presidentja, duke nënvizuar rëndësinë historike dhe frymëzuese të kësaj beteje për gjeneratat e ardhshme.
Ky postim vjen në kuadër të përkujtimit të 27-vjetorit të Betejës së Koshares, një nga momentet më të rëndësishme të Luftës Çlirimtare të Kosovës, ku mijëra luftëtarë dhanë jetën dhe sakrificat e tyre u bënë pjesë e historisë kombëtare. /Lajmi.net/