Vijon kundërpërgjigja në disa fronte nga Irani, pas Bahreinit e Abu Dabit goditet dhe Doha

Shpërthime janë dëgjuar edhe në Doha, kryeqytetin e Katarit pas njoftimeve se Irani po godet edhe aleatët e tjerë të SHBA-së në Lindjen e Mesme, përveç Izraelit. Ministri i jashtëm i Iranit tha se përgjigjja e Iranit do të jetë shënjestrimi i të gjitha bazave ushtarake amerikane në rajon, sipas ministrisë së jashtme irakiane. Agjencia…

Bota

28/02/2026 11:30

Shpërthime janë dëgjuar edhe në Doha, kryeqytetin e Katarit pas njoftimeve se Irani po godet edhe aleatët e tjerë të SHBA-së në Lindjen e Mesme, përveç Izraelit.

Ministri i jashtëm i Iranit tha se përgjigjja e Iranit do të jetë shënjestrimi i të gjitha bazave ushtarake amerikane në rajon, sipas ministrisë së jashtme irakiane.

Agjencia iraniane e lajmeve Fars raportoi se disa baza amerikane në Kuvajt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Bahrein janë nën sulm nga Irani.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Irani sulmon me raketa balistike Emiratet e Bashkuara Arabe, Abu Dhabi:...

February 28, 2026

Shpërthime të shumta u dëgjuan në Dubai

Lajme të fundit

Besnik Tahiri: Opozita pa agjendë, jemi në lojën...

Irani sulmon me raketa balistike Emiratet e Bashkuara...

Shpërthime të shumta u dëgjuan në Dubai

Udhëheqësi suprem i Iranit largohet nga Teherani pas...