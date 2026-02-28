Vijon kundërpërgjigja në disa fronte nga Irani, pas Bahreinit e Abu Dabit goditet dhe Doha
Shpërthime janë dëgjuar edhe në Doha, kryeqytetin e Katarit pas njoftimeve se Irani po godet edhe aleatët e tjerë të SHBA-së në Lindjen e Mesme, përveç Izraelit. Ministri i jashtëm i Iranit tha se përgjigjja e Iranit do të jetë shënjestrimi i të gjitha bazave ushtarake amerikane në rajon, sipas ministrisë së jashtme irakiane. Agjencia…
Shpërthime janë dëgjuar edhe në Doha, kryeqytetin e Katarit pas njoftimeve se Irani po godet edhe aleatët e tjerë të SHBA-së në Lindjen e Mesme, përveç Izraelit.
Ministri i jashtëm i Iranit tha se përgjigjja e Iranit do të jetë shënjestrimi i të gjitha bazave ushtarake amerikane në rajon, sipas ministrisë së jashtme irakiane.
Agjencia iraniane e lajmeve Fars raportoi se disa baza amerikane në Kuvajt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Bahrein janë nën sulm nga Irani.