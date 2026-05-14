Vetura godet një fëmijë në Pejë, dërgohet në spital

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në rrugën “Jeton Dedushaj” në Pejë, ku vetura ka goditur një fëmijë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili tha se fëmija ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar në spitalin rajonal në Pejë për tretman mjekësor. “Sot rreth orës 18:00,…

Lajme

14/05/2026 19:00

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në rrugën “Jeton Dedushaj” në Pejë, ku vetura ka goditur një fëmijë.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili tha se fëmija ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar në spitalin rajonal në Pejë për tretman mjekësor.

“Sot rreth orës 18:00, Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në rrugën “Jeton Dedushaj” në Pejë, në këtë aksident ishin të involvuara një veturë dhe një këmbësor (fëmijë), si pasojë e aksidentit fëmija ka pësuar lëndime trupore dhe i njëjti është dërguar në spitalin rajonal në Pejë për tretman mjekësor”, thuhet në konfirmim

Artikuj të ngjashëm

May 14, 2026

KQZ certifikon pjesëmarrjen në zgjedhje për Kuvend të 3 koalicioneve

May 14, 2026

Lushtaku i reagon Pecit pasi e quajti “kriminal” incidentin në Skenderaj:...

May 14, 2026

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor jep detajet për gjetjen e trupit të...

May 14, 2026

Drejtori i kompanisë “Onima”, Erkand Shabani, ndalohet për dy ditë nën...

May 14, 2026

Trump-Xi dakordohen që Ngushtica e Hormuzit ‘duhet të mbetet e hapur’,...

May 14, 2026

Shtëpia e Bardhë ndan detaje nga takimi Trump-Jinping

Lajme të fundit

KQZ certifikon pjesëmarrjen në zgjedhje për Kuvend të 3 koalicioneve

Lushtaku i reagon Pecit pasi e quajti “kriminal”...

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor jep detajet për gjetjen...

Lladrovci takohet me Limajn, a po i bashkohet PDK-së?