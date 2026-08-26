Vetura del nga rruga në rrethin e Dragodanit, policia në vendin e ngjarjes
Një veturë ka përfunduar jashtë rrugës në rrethin e Dragodanit në Prishtinë. Në pamjet e siguruara nga lajmi.net shihet një veturë e tipit Volkswagen që ka përfunduar në hapësirën e gjelbër pranë rrethit, ndërsa në vendin e ngjarjes janë parë edhe zyrtarë policorë. Nuk dihet ende nëse nga incidenti ka persona të lënduar apo cilat…
Lajme
Një veturë ka përfunduar jashtë rrugës në rrethin e Dragodanit në Prishtinë.
Në pamjet e siguruara nga lajmi.net shihet një veturë e tipit Volkswagen që ka përfunduar në hapësirën e gjelbër pranë rrethit, ndërsa në vendin e ngjarjes janë parë edhe zyrtarë policorë.
Nuk dihet ende nëse nga incidenti ka persona të lënduar apo cilat janë rrethanat që kanë çuar deri te dalja e veturës nga rruga.
Lajmi.net ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë informacione lidhur me rastin dhe është në pritje të përgjigjes zyrtare.