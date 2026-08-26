Vetura del nga rruga në rrethin e Dragodanit, policia në vendin e ngjarjes

Një veturë ka përfunduar jashtë rrugës në rrethin e Dragodanit në Prishtinë. Në pamjet e siguruara nga lajmi.net shihet një veturë e tipit Volkswagen që ka përfunduar në hapësirën e gjelbër pranë rrethit, ndërsa në vendin e ngjarjes janë parë edhe zyrtarë policorë. Nuk dihet ende nëse nga incidenti ka persona të lënduar apo cilat…

Lajme

26/08/2026 17:23

Një veturë ka përfunduar jashtë rrugës në rrethin e Dragodanit në Prishtinë.

Në pamjet e siguruara nga lajmi.net shihet një veturë e tipit Volkswagen që ka përfunduar në hapësirën e gjelbër pranë rrethit, ndërsa në vendin e ngjarjes janë parë edhe zyrtarë policorë.

Nuk dihet ende nëse nga incidenti ka persona të lënduar apo cilat janë rrethanat që kanë çuar deri te dalja e veturës nga rruga.

Lajmi.net ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë informacione lidhur me rastin dhe është në pritje të përgjigjes zyrtare.

Artikuj të ngjashëm

August 26, 2026

​Raporti i ZKA-së për sigurinë e nxënësve në shkolla: Zotimet të...

August 26, 2026

Operatorët e transportit paralajmërojnë protestë në Fushë Kosovë më 28 gusht...

August 26, 2026

Kurti dhe Abdixhiku takohen sërish sot për çështjen e Presidentit

August 26, 2026

Trump për liderin e ri suprem të Iranit: U plagos shumë...

August 26, 2026

Tragjedi në SHBA: Burri vret 8 të afërm, mes tyre 4 fëmijë

August 26, 2026

Kremlini konfirmon vizitën e shefit të CIA-s në Moskë: Putini s’u...

Lajme të fundit

​Raporti i ZKA-së për sigurinë e nxënësve në...

Operatorët e transportit paralajmërojnë protestë në Fushë Kosovë...

Kurti dhe Abdixhiku takohen sërish sot për çështjen e Presidentit

KEDS del me njoftim për reduktimet gjatë datave 27, 28 dhe 29 gusht