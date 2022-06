Veterani i UÇK-së tregon si e kishte shpëtuar Albin Kurtin nga policia

Ajeti ka thënë se listat duhet të verifikohen, derisa thotë se kryeministri, Albin Kurti, nuk duhet t’i sfidojë e ti nxjerr në rrugë veteranët. Siç thotë Ajeti, Prokuroria duhet të merret me pastrimin e listave.

“Nuk kisha pas dëshirë që veteranët me i qitë në rrugë, me i sfidu në këtë formë. Unë besoj që më kryeneq jemi ne. Ne cka kemi dashtë, e kemi arritë, e kemi arritë lirinë. Për qëto kemi luftu. Mos të na qet në rrugë si rrugaq, me diskutuar për paga e për lek. Mos na jepni epitetin e mercenarve sepse nuk e kemi bë atë punë që thonë tjerët. Ka që thonë e kanë bërë për pare. Duhet të verifikohen patjetër listat. Unë e kam ngrit zërin kur kanë dalë listat. Sespe i kam pa njerëzit që janë në ato lista e që s’janë kanë pjesë e luftës”, ka thënë Ajeti në T7.

Ai teksa e ka thënë këtë, ka treguar një histori të tijën personale me kryeministrin Albin Kurit, duke thënë se një herë e kishte shpëtuar nga Policia që e kërkonin për ta arrestuar.

Ajeti tregon se me një autobus nga Podujeva e kishte shoqëruar deri në Prishtinë duke e shpëtuar nga arrestimi i Policisë.

“Le të merret Prokuroria, le t’i pastron listat. Mos të na sfidon. Sepse Albin Kurti në Podujevë nga duart e mia ka shpëtuar. Mu ka dashtë me e mbrojtë prej Policisë tonë. E kam mbrojt nuk e kam lanë Policinë me e arrestu. E kam pru prej Podujevës me autobus në Prishtinë. I kërkoj falje Policisë, se nashta ai ka pas flet arrest a çka po di…S’ka nevojë me më falendëru. Unë e kam bërë që ka qenë i burgosur politik”, ka shtuar tutje ai.