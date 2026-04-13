Vetëm në 24 orët e fundit, Kosova ka blerë mbi 450 mijë euro rrymë
E diel shumë e shtrenjtë për Kosovën ka rezultuar kjo e fundit. Shpenzime shumë të larta për blerjen e energjisë elektrike janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit.
Sipas disa të dhënave, 458 mijë e 634 euro i kanë kushtuar Kosovës për të blerë rrymë për datën 12 prill, shkruan lajmi.net.
Gjatë pesë ditëve të fundit, Kosova ka tejkaluar shifrën 3 milionë për blerje të rrymës.
Menaxhimi i sektorit të energjisë elektrike në vend vazhdon të mbetet sfidë dhe një nga sektorët më të kushtueshme për shtetin.
Për menaxhimin e këtij sektori në vazhdimësi vinë kritika nga opozita për Qeverinë, por që kjo nuk po sjell ndonjë ndikim. Qeveria e Kosovës po vazhdon të blejë rrymë për nevojat e qytetarëve në masë të madhe./Lajmi.net/