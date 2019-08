Veseli: Do ta shtoj pjesëmarrjen e grave në Qeverinë time

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka zhvilluar sot takim me gratë e PDK-së në Lipjan ku ka paraqitur vizionin e tij për rritjen e rolit të grave në vendimmarrje.

Veseli ka thënë se në qeverinë e ardhshme që do ta udhëheqë ai, pjesëmarrja e grave do të jetë shumë më e madhe.

Nëpërmjet një statusi në Facebook, Veseli ka thënë se gratë e Kosovës kanë dhënë një kontribut të madh në çdo etapë të rëndësishme të vendit tonë, gjatë qëndresës ndaj okupatorit, në luftën për liri dhe sot në shtet-ndërtim.

“Gratë kanë dhënë një kontribut të madh në çdo etapë të rëndësishme të vendit tonë, gjatë qëndresës ndaj okupatorit, në luftën për liri dhe sot në shtet-ndërtim. Jam i bindur se do të kenë një rol vendimtar në luftën ndaj korrupsionit që do të zhbllokojë potencialet zhvillimore të Kosovës. PDK është lidere në Kosovë për sa i përket përfshirjes së grave në vendim-marrje. Në qeverinë time të ardhshme pjesëmarrja e grave në qeveri do të rritet edhe më shumë”, ka shkruar Veseli. /Lajmi.net/