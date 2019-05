Veseli: Dikush po mundohet ta keqinterpretojë iniciativën për Tribunalin

Kreu i PDK-së, vlerësoi zotimet e kryetarit të ri të Degës, Bedri Hamza dhe theksoi se në 12 vitet e fundit, PDK në Mitrovicë ishte bindshëm e para dhe këtë besim, me organizim më të mirë, do ta kthejnë në fitore të plotë.

Pasi diskutoi për qeverisjen aktuale lokale, Veseli potencoi se Mitrovica ka përgjegjësi edhe për komunat në veri, andaj kërkoi nga dega dhe kryetari Hamza, të bëhet punë e mirëfilltë që besimi i qytetarëve të realizohet, duke vlerësuar lartë procesin zgjedhor, strukturat e reja dhe përfaqësimin dinjitoz nëpërmjet votës në Kuvendin demokratik zgjedhor në degë.

Pasi theksoi pjesëmarrjen e madhe në proces, të profileve të ndryshme nga doktor shkencash deri te bujku, me pjesëmarrjen e mbi 50 mijë anëtarëve, nga 37 degë, ku 20 degë udhëhiqen nga kryetarë të rinj, siç tha Veseli, kjo flet për reformën që po bën PDK.

“PDK është garanci e këtij shteti, për të ecur edhe më fuqishëm në drejtimin euro- atlantik. PDK fiton sepse e mban fjalën, sjell njerëz të ri, me vizion e qellim që lidhet me qytetarin, fiton se ka orientim perëndimin dhe integrimet euro-atlantike, se ka përgjegjësi dhe nuk frikohet kur duhet me marrë vendime dhe e di vendimin qe duhet ta marrë për interesin e qytetarëve të vet”, tha Veseli.

Ai foli edhe për iniciativën për formimin e Tribunalit për gjenocidin serb në Kosovë.

“Iniciativën për Tribunalin dikush po mundohet ta keqinterpretoj. Kur është kërkuar kemi luftuar për shtet, dhe iniciativa nuk ka të bëj me urrejtjen. Mendoj për paqe dhe pajtim. Kjo na duhet neve. Iniciativa për Tribunalin pikërisht ka të bëj me këtë. Por, Serbia duhet së pari të paguaj për krimet. Krimet kanë qenë të shtetit serb dhe ajo duhet të marrë përgjegjësi dhe të distancohet dhe kriminelët duhet të dënohen dhe duhet të shohim nga e ardhmja. Ne do të vazhdojmë të merremi pastaj edhe me krimet e komunizmit, me problemet që ende janë plagë, në mënyrë institucionale. Pra, qëllimi i Dekadës së re është qëllim strategjik që të mendojmë për të ardhmen. E kaluara duhet të memorizohet dhe veprimi jonë duhet të orientohet në të sotshmen, për zhvillim dhe modernizim të shtetit të Kosovës”, tha Veseli.

Vizioni i Dekadës së Re, sipas Veselit është që Kosova të filloj të shfrytëzon të gjitha resurset e Veta, sepse siç tha ai, Kosova ka resurse të jashtëzakonshme, ndër to kapitalin human.

“Me politika të mençura të ndërmarrësisë, me njerëz inovator që dinë dhe duan ta transformojnë Kosovën. Ky është vizioni ynë, t’u japim mundësi gjeneratave të kontribuojnë, të zhvillohen të krijojnë familje dhe perspektivë për Mitrovicë dhe Kosovë dhe ne mund t’ia arrijmë”, tha ai.

Ndërsa, Kryetari i Degës, Bedri Hamza, theksoi se PDK ka realizuar në qeverisjet e saj projektet më të mëdha që kanë transformuar Kosovën nga një vend i shkatërruar nga lufta në një vend që sot ofron potencial të jashtëzakonshëm për zhvillim të hovshëm ekonomik.

“Vizioni i kryetarit Kadri Veseli me platformën Dekada e Re do të sjell ndryshimet e nevojshme dhe zhvillimin e duhur të vendit për të gjithë qytetarët pa dallim”, tha Hamza.

Ai po ashtu theksoi se sulmet e ulëta dhe me prapavija politike që po i bëhen PDK-së, do të jenë turpëruese për gjithë ata që i kanë nisur, duke bërë thirrje që drejtësia ta thotë sa më parë fjalën e vet. /Lajmi.net/