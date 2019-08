Veseli dërgon libra si donacion nga Kuvendi i Kosovës në Plavë e Guci

Ai gjatë kësaj vizite ka dorëzuar një koleksion librash në shtëpinë e kulturës që sapo është ndërtuar në Vuthaj si donacion, shkruan lajmi.net.

Ky është postimi i tij i plotë:

Gjatë vizitës në Plavë e Guci, dorëzova një koleksion librash për shtëpinë e kulturës së sapondërtuar nē Vuthaj si donacion nga Kuvendi i Kosovës. Kjo është një ndihmesë simbolike për këtë trevë qe përballë stuhive të historisë, ia ka dalë ta mbrojë me nder identitetin kombëtar dhe traditën tonë. Edhe pse të ndarë prej malesh të larta, lidhja me Kosovën ka qenë dhe do mbetet shumë e fortë. /Lajmi.net/