Veriu s’e njeh BSPK-në, as grevën Shtetin e Kosovës nuk e pranojnë, e bashkë me të Komuna e Mitrovicës së Veriut nuk po e njeh as grevën e shpallur nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Puna me palë vazhdoi edhe të hënën si çdo ditë tjetër e pa telashe. Sipas kreut të administratës Mursel Ahmeti, ata nuk iu nënshtruan…