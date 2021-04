Vera ka postuar disa foto ku shihet me veshje kombëtare.

Nëna e Rita Orës merr vëmendjen e ndjekësve mjaft shumë me paraqitjen në rrjete sociale, shkruan lajmi.net.

Ajo ndan imazhe dhe video të ndryshme si nga karriera profesionale duke ndihmuar ndjekësit me mesazhe ndërgjegjësimi por edhe jo rrallë herë vjen nga përditshmëria.

Së fundi ajo ka ndarë disa fotografi ku shihet me veshje kombëtare teksa edhe i ka komentuar se sa mirë duket me to.

“Tradita më përshtatet mirë, faleminderit”, shkroi nëna e Ritës./Lajmi.net/