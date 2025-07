Vendimi i ZRRE-së, KEDS nga nesër do t’i shkyçë nga rrjeti të gjithë konsumatorët që s’kanë marrëveshje furnizimi KEDS ka lajmëruar se nga nesër do të nisë shkyçjen nga rrjeti për konsumatorët që që aktualisht nuk kanë një marrëveshje të rregullt furnizimi me rrymë pas vendimit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) për liberalizimin e tregut të energjisë. “Sipas Nenit 39 të Ligjit për Energjinë Elektrike (Nr. 05/L-085) dhe Rregullës për Furnizuesin…