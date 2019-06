Vende fenomenale ku mund të martohesh si mbret

Dasma juaj është një nga ditët më të rëndësishme të jetës dhe kujtimet e fotografitë do zgjasin një jetë të tërë.

Pra, i kaloni opsionet lokale dhe martohuni si mbret në disa nga vendet më spektakolare dhe unike në botë.

Në këto vende ju mund të jeni mbreti për një ditë.

Vaux-le-Vicomte, Maincy, Francë-“Je le veux” njihet për në një nga kopshtet gjysmë franceze në këtë kryevepër të shekullit të 17-të. I ndodhur në një hapësirë prej rreth 500 hektarësh, kjo zonë mund të shërbente lehtësisht për një dasmë të madhe, por nusja do të duhej të konkurronte me arkitekturën mahnitëse.

Ashford Castle, Co. Mayo, Irlandë-Një kështjellë përrallore me një histori 800-vjeçare dhe 83 dhoma gjumi? Ky vend në Irlandë mund të jetë destinacioni për një dasmë me të vërtetë magjike.

Pallati Hampton Court, Surrey, Britani: Ndoshta nuk ju shkon mendja se shtëpia e Mbretit Henry VIII mund të shërbejë për të bërë dasmën tuaj. Por kjo pasuri 500-vjeçare ka shumë për të ofruar në disa drejtime. Vendosur në Richmond në lumin Thames, kalaja përmban stile barok dhe tudor.

Reethi Rah Resort, Maldive- Bëni një zhytje në ishullin e Oqeanit Indian, të rrethuar nga laguna magjike dhe detet e thella blu.