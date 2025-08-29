Vëllai i Agon Zejnullahut i zhgënjyer me institucionet: Asnjë përgjigje, as nuk na kanë kontaktuar, s’na lejuan as të jemi pjesë e procesit gjyqësor
Lajme
Alban Zejnullahu, vëllai i Agonit që humbi jetën në rrethana të dyshimta nga përdorimi i forcës nga disa policë ka shprehur zhgënjimin e thellë me institucionet shtetërore.
“Kanë kaluar një javë e dy muaj dhe ne si familje, bashkë me avokatin tonë, kemi kërkuar qasje në informata, por nuk kemi marrë asgjë. Fare nuk e dimë çka po ndodh me raportin e tyre me IML. Asnjë përgjigje nga asnjë institucion zinxhiror i shtetit tonë. As edhe diçka. As avokati nuk ka pranuar ndonjë raport nga institucionet tona shtetërore. E vetmja deklaratë që kemi jepe është atëherë në IPK. Në vendet tjera as nuk na kanë kontaktuar. Është e çuditshme dhe e dhimbshme për ne,” tha Zejnullahu për T7.
Ai theksoi se familja po përballet me vështirësi të mëdha.
“Çdo ditë po bëhet më e vështirë. Asgjë nuk është si më parë. Nuk na kanë lejuar as të jemi pjesë e procesit gjyqësor. Dhe që nga ajo kohë nuk kemi pranuar asnjë ftesë. Është sikur as nuk u intereson për ne.”/Lajmi.net/