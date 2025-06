Vdes nënoficeri i FSK-së, Sabit Mazreku

Pas një sëmundje të rëndë ka ndërruar jetë Nënoficeri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Rreshter i Klasit të Parë Sabit Mazreku .

Gjenerallejtënant Bashkim Jashari i ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes, shokëve, bashkëluftëtarëve dhe të gjithë pjesëtarëve të FSK-së.

FSK ka njoftuar se homazhet nga njësitë e FSK-së, do të mbahen në Kazermën “Evropianët e rinj ” në Pomozotin, sot me datë 16.06.2025, nga ora 13:00-14:00, ndërsa ceremonia e varrimi do të bëhet nga ora 18:00 në varrezat e fshatit Goriq, Komuna e Malishevës.

“Sabiti ishte ushtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në brigadën 122 “Imer Krasniqi” të Zonës Operative të Pashtrikut, pas përfundimit të luftës vazhdon në Batalionin Gardist, të Zonës së Dytë të Trupave Mbrojtëse të Kosovës, për të vazhduar punën pas transformimit në Forcën e Sigurisë së Kosovës në Brigadën e Mbështetjes Operacionale, dhe nga jeta u nda duke shërbyer si nënoficerë i lartë në Gardën Kombëtare të FSK-së I ndjeri pas vetës ka lënë bashkëshorten dy djem dhe një vajzë”, thuhet në komunikatën e FSK-së. /Lajmi.net/