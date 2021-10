Vdes aktori James Michael Tyler, i cili luajti Gunther në “Friends”

“Bota e njihte atë si Gunther (“Shoku i shtatë”), nga seriali i suksesshëm Friends, por të dashurit e Michael e njihnin atë si një aktor, muzikant, mbrojtës ndaj kancerit dhe bashkëshort i dashur”, thuhej në deklaratën e Benson, transmeton lajmi.net.

Tyler vdiq në shtëpinë e tij në Los Anxhelos të dielën pas një beteje me kancerin e prostatës, i cili u diagnostikua për herë të parë në vitin 2018, sipas Benson.

“Michael e donte muzikën live, duke brohoritur tigrat e tij Clemson dhe shpesh do ta gjente veten në aventura argëtuese dhe të paplanifikuara. Nëse do ta takonit një herë do të kishit bërë një shok për jetën”, thuhej në deklaratë.

Aktori ishte më i njohur për rolin e Gunther, menaxherin e kafenesë Central Perk, dhe admiruesin e Rachel në shfaqjen televizive ikonike të viteve ’90 për 10 sezone, por ai ishte në shumë tituj të tjerë, duke përfshirë “Scrubs”, “Modern Music” dhe ” Sabrina magjistare adoleshente”.

Bashkë-krijuesit e “Friends” Marta Kauffman dhe David Crane i thanë CNN në një deklaratë se Tyler ishte një “njeri vërtet i sjellshëm, i ëmbël”.

“Kur ai filloi si një ekstra në “Friends”, shpirti i tij unik na ra në sy dhe e dinim se duhej ta bënim atë një personazh”, thuhej në deklaratë. “Ai e bëri dashurinë e pashpërblyer të Guntherit tepër të lidhshme. Zemra jonë është me gruan e tij, Jennifer Carno”.

Tyler së pari zbuloi se po luftonte me kancerin e prostatës në fazën 4 në qershor, kur foli në NBC Today Show dhe tha se mjekët e zbuluan kancerin e tij gjatë një operacioni fizik rutinë kur ishte 56 vjeç./Lajmi.net/