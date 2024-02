Vdekja e 4-vjeçares, reagon Spitali i Gjakovës: I ofruam kujdes, pastaj e referuam për QKUK Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës ka njoftuar sot në lidhje me raportimet për trajtimin e fëmiut (4 vjeçar) që dyshohet se vdiq pas disa plagëve të marra. Spitali ka treguar se me datën 16 shkurt 2024, rasti ishte referuar nga urgjenca e mjekësisë familjare, për në Repartin e Pediatrisë, dhe pas konsultimeve me Pediatrin, Ortopedin…