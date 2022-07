Vazhdon përplasja e Pecit me sindikalistin për grurin, ministri del me të dhëna zyrtare

Ministri i Bujqësisë, Faton Peci, ka vazhduar polemikën me kryesindikalistën e Sindikatës së Bujqve, Tahir Tahiri, pasi që ky i fundit tha se të korrat e grurit nuk do të mbulojnë më shumë se 30 për qind të kërkesës në Kosovë.

Peci, me anë të një postimi në ‘Facebook’ ka thënë se të dhënat për të korrat i ka vetëm Ministria e Bujqësisë, ndërsa ka bërë të ditur se janë 66,159.52 hektarë të mbjellura me grurë që, siç tha ai, shënon rritje prej mbi 15 për qind në krahasim me vitin e kaluar.

“Nga të dhënat që posedojmë deri më tani si Institucion, teksa procesi i korrje-shirjeve është në vazhdimësi dhe akoma nuk është finalizuar, vetëm me grurë janë rreth 66,159.52 ha të mbjellura. Kjo shifër përfshinë edhe sipërfaqet nën dy hektarë ndërsa mbi dy hektarë numri i sipërfaqeve të mbjellura është 51,282.96 hektarë me një rritje prej 15.55% krahasuar me vitin e kaluar, ku sipërfaqet e mbjellura me grurë mbi dy hektarë kanë qenë rreth 44,381.83 hektarë”, ka deklaruar ai.

Ndërkaq, për drithërat ka thënë se ka rritje në të mbjellura për 33 për qind, në krahasim me vitin e kaluar.

Postimi i plotë:

Sqarim për qytetarët dhe mbarë opinionin publik!

Të dhënat zyrtare rreth korrje-shirjeve i posedon vetëm Ministria e Bujqësisë dhe asnjë individ tjetër. E cdo kush që pretendon që për teke personale ta dezinformojë opinionin publik dhe t’i shqetësojë Qytetarët e Republikës së Kosovës rreth sigurisë ushqimore, e ka shumë gabim.

Për vitin 2022 sipërfaqja e drithërave të mbjellura është 33.04% më shumë se vitin e kaluar e që totali është rreth 91,436.11 hektarë bazuar në të dhënat e marra nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, në raportin e aplikimeve për Programin e Pagesave Direkte. Ndërkaq vetëm për misrin kemi një rritje prej 90.93% të sipërfaqeve të mbjellura apo një total prej 36,901.66 hektarësh apo 17,574.15 hektarë më shumë se viti paraprak.

Nga të dhënat që posedojmë deri më tani si Institucion, teksa procesi i korrje-shirjeve është në vazhdimësi dhe akoma nuk është finalizuar, vetëm me grurë janë rreth 66,159.52 ha të mbjellura. Kjo shifër përfshinë edhe sipërfaqet nën dy hektarë ndërsa mbi dy hektarë numri i sipërfaqeve të mbjellura është 51,282.96 hektarë me një rritje prej 15.55% krahasuar me vitin e kaluar, ku sipërfaqet e mbjellura me grurë mbi dy hektarë kanë qenë rreth 44,381.83 hektarë.

Deri më tani, nga tereni raportohet që rendimenti në shumicën e vendeve e tejkalon edhe mesataren prej 4000kg për hektarë. Në baza javore pranojmë informata prej Drejtorive Komunale të Bujqësisë, në bazë të të cilave edhe përditësohet Raporti i të dhënave rreth Korrje-Shirjeve.

Të nderuar qytetarë, mos bini pre e keq-informimit nga individë të cilët nuk kanë arritur që t’i realizojnë kapriçot e veta personale, e në këtë mënyrë të ndikojë në rritjen artificiale të kërkesës për produkte bazike ushqimore. Nuk ka vend as për panikë, as për shqetësim të kësaj natyre.

Deklarata të tila në mungesë të informacioneve të sakta dhe në mungesë të të dhënave, sidomos në paraqitje të tilla publike shkaktojnë ç’rregullim të tregut!

Nga ana tjetër, jemi në koordinim të vazhdueshëm institucional me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, rreth ofrimit të mbështetjes sonë sa i përket cështjes së sigurimit të rezervës shtetërore.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, në kuadër të Programit të Pagesave Direkte/Subvencioneve për vitin 2022 (PPD) ka planifikuar mbi 50 milionë euro përkrahje financiare për mbështetjen e kulturave dhe aktiviteteve bujqësore e blegtorale. Në kuadër të kësaj mbështetje, MBPZhR-ja një hektarë me grurë do ta subvencionojë me rreth 474 euro, duke përfshirë për herë të parë subvencionimin e vlerës së akcizës së naftës prej 0.36 cent si dhe plehërimin pranveror me 150 euro për hektarë. Krahas kësaj, bujqit kanë mundësinë e subvencionimit për rendiment të grurit me 0.03 cent për kilogramë, përmes dorëzimit në mullinj.

Sa i përket çmimit të korrje shirjeve të këtij viti, në takimin e përbashkët që kanë mbajtur Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural me përfaqësuesit e Drejtorive Komunale për Bujqësi dhe përfaqësuesve të Shoqatës së Mullisëve, bazuar në çmimin aktual të derivateve të naftës, pjesëve rezervë të autokombajnave, si dhe gjendjes së zhvillimit të grunajave kanë sugjeruar/propozuar, që çmimi real i korrje-shirjeve për vitin 2022 do të ishte 130 euro/ha (nënkuptohet se çmimi i korrje-shirjeve caktohet me marrëveshjen në mes të fermerëve dhe autokombajnerëve). /Lajmi.net/