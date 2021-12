Vazhdojnë përplasjet mes Cassanos dhe Ronaldos, ky i fundit i ka dërguar një tekst ‘zemërues’ italianit

Ajo që Ronaldo ka arritur është thjesht befasuese dhe kjo është arsyeja pse ai ka miliona (nëse jo miliarda) mbështetës në mbarë botën.

Megjithatë, vetëm për shkak se 36-vjeçari është nga më të mirët e të gjitha kohërave dhe jashtëzakonisht i popullarizuar, nuk do të thotë se ai është plotësisht imun ndaj kritikave.

Ka shumë që ende fajësojnë lojën e United, një nga më të spikaturit është Antonio Cassano.

Ikona italiane kishte deklariar më herët se ai nuk mendon se Ronaldo është një nga pesë lojtarët më të mirë ndonjëherë, duke renditur Lionel Messin, Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff dhe brazilian Ronaldon përpara tij.

Cassano ka pohuar edhe më parë se pesë herë fituesi i Topit të Artë është ‘egoist’ dhe duket se Ronaldo është shumë i pakënaqur me kritikat që i drejtohen nga ish-sulmuesi i Interit dhe Romës.

Në fakt, portugezi dyshohet se ishte aq i mërzitur në një moment, saqë në të vërtetë i dërgoi Cassanos një mesazh ‘të zemëruar’ si përgjigje.

Cassano tha në kanalin ‘Twitch’ të Christian Vierit, për ‘Daily Record’: “Ronaldo më shkroi mesazhe! Cristiano Ronaldo, duke më thënë se duhet të kem respekt për të për shkak të trofeve që ka fituar dhe golave ​​që ka shënuar.

“Nuk kam frikë të them të vërtetën, do të përballem me këdo që nga Papa e deri tek i fundit në këtë tokë.

“I telefonova Buffon-it dhe ai konfirmoi se ia dha numrin tim zyrtarit të shtypit, i cili ia dorëzoi Ronaldos që të më thoshte se ka shënuar 750 gola dhe unë kam marrë vetëm 150.

“Unë thjesht do t’i thosha: i dashur Cristiano, ti ke gjithçka. Ji i qetë dhe i qetë. Merre shembullin tënd nga Messi, ai nuk i jep asnjë mallkim asgjëje dhe askujt.

“Ai më dërgoi një mesazh, sinqerisht është e vërteta. Gigi Buffon e di mirë, Gigi qeshi për këtë. Chiellini gjithashtu e di.

“Më zemëroi: çfarë po bën? Cili është problemi yt?”

Pra, nëse jeni një figurë e profilit të lartë dhe kritikoni Ronaldon, përgatituni për një mesazh të zjarrtë nga një numër i paruajtur. /Lajmi.net/