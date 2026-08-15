Varret masive në Zubin Potok, mostrat biologjike do të dërgohen për testim të ADN-së në Holandë

Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka sqaruar se eshtrat e gjetura në lokacionet e dyshuara për varre masive në Zubin Potok fillimisht dërgohen për ekzaminim mjeko-ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës. Sipas Garës, pas ekzaminimit mjeko-ligjor, mostrat referuese biologjike dërgohen për testim të ADN-së në laboratorin e Komisionit Ndërkombëtar…

Lajme

15/08/2026 19:54

Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka sqaruar se eshtrat e gjetura në lokacionet e dyshuara për varre masive në Zubin Potok fillimisht dërgohen për ekzaminim mjeko-ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës.

Sipas Garës, pas ekzaminimit mjeko-ligjor, mostrat referuese biologjike dërgohen për testim të ADN-së në laboratorin e Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, i cili e ka selinë në Holandë.

“Pastaj mostrat referuese biologjike dërgohen për testim në laboratorin e Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, që e ka selinë në Holandë. Atje i nënshtrohen edhe një testimi”, ka deklaruar Gara në “info Magazine” në Klan Kosova.

Ai ka bërë të ditur se rezultatet e analizave të ADN-së mund të marrin rreth 4 deri në 6 javë, ndërsa institucionet kosovare, sipas tij, do t’i trajtojnë me prioritet çështjet që janë në kompetencën e tyre.

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2026

“Kur kalojmë kufirin na bëhet zemra mal”, fluks i madh i...

August 15, 2026

Morina: Nuk duhet asnjëherë t’i neglizhojmë kërcënimet e Vuçiqit

August 15, 2026

‘‘Mundësi për konflikt fizik’’, Deliu i reagon Deharit: Arsyetim skandaloz, thirre...

August 15, 2026

Tërmeti godet Spanjën, shpallet gjendje e jashtëzakonshme në disa zona

August 14, 2026

Trump thotë se do ta shpallë Ngushticën e Hormuzit territor të ShBA-së

August 14, 2026

SHBA rikthen presionin ekonomik ndaj Iranit, paralajmëron masa “të papara” dhe...

Lajme të fundit

“Kur kalojmë kufirin na bëhet zemra mal”, fluks...

Morina: Nuk duhet asnjëherë t’i neglizhojmë kërcënimet e Vuçiqit

‘‘Mundësi për konflikt fizik’’, Deliu i reagon Deharit:...

Skena politike “llugë”, Abdixhiku ikën pak në bjeshkët...