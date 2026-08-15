Varret masive në Zubin Potok, mostrat biologjike do të dërgohen për testim të ADN-së në Holandë
Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka sqaruar se eshtrat e gjetura në lokacionet e dyshuara për varre masive në Zubin Potok fillimisht dërgohen për ekzaminim mjeko-ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës. Sipas Garës, pas ekzaminimit mjeko-ligjor, mostrat referuese biologjike dërgohen për testim të ADN-së në laboratorin e Komisionit Ndërkombëtar…
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Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka sqaruar se eshtrat e gjetura në lokacionet e dyshuara për varre masive në Zubin Potok fillimisht dërgohen për ekzaminim mjeko-ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës.
Sipas Garës, pas ekzaminimit mjeko-ligjor, mostrat referuese biologjike dërgohen për testim të ADN-së në laboratorin e Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, i cili e ka selinë në Holandë.
“Pastaj mostrat referuese biologjike dërgohen për testim në laboratorin e Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, që e ka selinë në Holandë. Atje i nënshtrohen edhe një testimi”, ka deklaruar Gara në “info Magazine” në Klan Kosova.
Ai ka bërë të ditur se rezultatet e analizave të ADN-së mund të marrin rreth 4 deri në 6 javë, ndërsa institucionet kosovare, sipas tij, do t’i trajtojnë me prioritet çështjet që janë në kompetencën e tyre.