VAR mund të vendosë për kartonët e verdhë dhe goditjet nga këndi në të ardhmen
Howard Webb thotë se fushëveprimi i ndihmësit të videos në Premier Ligë mund të zgjerohet në të ardhmen për të përfshirë vendimet për kartonët e verdhë dhe dhënien e goditjeve nga këndi.
Shefi i gjyqtarëve thotë se ligjvënësit e lojës, Bordi Ndërkombëtar i Shoqatës së Futbollit (IFAB), po shqyrtojnë mënyrën se si funksionon VAR dhe ai është “i hapur për diskutime” rreth përdorimeve të tjera.
VAR, i cili ka vepruar në Premier Ligë që nga sezoni 2019-20, aktualisht mund të ndërhyjë vetëm në ato që perceptohen si vendime që ndryshojnë ndeshjen – gola, kartonë të kuq direkt, penallti dhe identitet i gabuar.
“VAR ka qenë në fuqi për shtatë vjet dhe ka mbetur pothuajse i njëjtë. Nëse loja, ose njerëzit e përfshirë, na thonë se përdorimi më i madh do të ishte më i mirë për lojën, atëherë sigurisht që do të isha i hapur – por duhet të mendojmë me kujdes për pasojat, efektet e valëzuara,” tha Webb për BBC Sport.
“Nëse po flasim për kartonë të verdhë që jepen gabimisht, të cilët mund të kenë ndikim në lojë, atëherë duhet të mendoni edhe për kartonë të verdhë që nuk janë dhënë gabimisht.
“Unë e kuptoj ndikimin e një goditjeje nga këndi të dhënë gabimisht që është qartësisht e gabuar, e lehtë për t’u parë në video, dhe ndikimin e një kartoni të verdhë të dhënë gabimisht. Por po ashtu ekziston edhe një ndjenjë se VAR tashmë ekziston për të korrigjuar gabimet e qarta në situata të mëdha, kështu që do t’i bëjmë këto diskutime dhe do të sigurohemi që të konsultohemi edhe me lojën angleze.”
Webb beson se abuzimi i gjyqtarëve në të gjitha nivelet e lojës është më i keq se kurrë dhe thotë se po ofrohet më shumë mbështetje për të mbështetur gjyqtarët.
Në janar, policia nisi një hetim pasi Michael Oliver mori kërcënime me vdekje në internet. Në shtator, Anthony Taylor u shkarkua përkohësisht nga detyra e gjyqtarit pasi u abuzua në mediat sociale.
Taylor dhe familja e tij u përballën me tifozë të zemëruar të Romës në aeroportin e Budapestit pasi skuadra italiane humbi ndaj Sevilla në finalen e Ligës Evropa 2023, me video të incidentit të postuar në mediat sociale.
Webb thotë se futja e VAR ka rritur shqyrtimin mbi vendimmarrjen e zyrtarëve dhe mund të krijojë perceptime të konspiracionit të paragjykimeve, megjithëse ai thotë se perceptime të tilla janë “plotësisht të pajustifikueshme”.
“Nëse mendoni se një vendim penalltie është i gabuar, prisni që VAR të përfshihet. Por nëse është 50/50, gjysma do të mendojnë se vendimi fillestar ishte i drejtë, dhe nëse VAR e përmbys atë, ata njerëz do të zhgënjehen. Aftësia për ne është të njohim kur një situatë është vërtet gri dhe anasjelltas kur ka një të tillë vërtet të qartë. Por mos prisni të bini dakord me rezultatin përfundimtar çdo herë.”