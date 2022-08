Vapë e madhe sot në Kosovë, temperaturat deri në 37 gradë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të premten parashihet të mbajë mot me diell dhe me vapë. Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 31-37 gradë Celsius. “Indeksi UV do të jetë ekstrem lartë. Gjatë vikendit parashihen kushte tjera meteorologjike, kjo si…