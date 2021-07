Van Persie bën shaka për ngjajshmërinë e tij me Riqui Puig

Barcelona kishte postuar një fotografit të Riqui Puig në stërvitjen e sotme që është bërë virale ne rrjetet sociale, shkruan lajmi.net.

Në komentin e fotogfafisë, ishte Gerard Pique i cili shkori se Puig po i ngjante Van Persiet dhe në fakt ngjajshmëria e tyre duket e pamohueshme.

Mirëpo pas kësaj edhe vet Van Persi ironizoi me situatën duke e marrë atë me sportivitet.

Ai komentoi në fotografinë e Puig duke shkruar: “Të uroj fat për sezonin e ri djali im” duke aluduar në ngjajshmërinë e tij me Puig./Lajmi.net/

Has anyone ever seen Riqui Puig and Van Persie in the same room? 😅 pic.twitter.com/shv29UaX3V

— ESPN FC (@ESPNFC) July 28, 2021