Bllokada në Kuvend – Krasniqi shkon në presidencë për takimin me Osmanin Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka mbërritur për të zhvilluar takimin me presidenten, Vjosa Osmani. Krasniqi i është përgjigjur pozitivisht ftesës së Osmanit për takime me liderët e partive politike për të tejkaluar ngërçin politik të krijuar në Kuvendin e Kosovës. Osmani para pak orësh zhvilloi takim edhe me liderin e LVV-së,…