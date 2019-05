Van Dijk i frikësohet Messit, shikoni si kërkon ndihmën e bashkëlojtarëve

Barcelona dhe Liverpool po zhvillojnë ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve për sezonin 2018/2019.

Kjo përballje interesante ka vënë përballë Lionel Messin dhe mbrojtësin holandez, Virgil van Dijk.

Ky i fundit, duke e ditur madhështinë e argjentinasit, po provon gjitha mënyrat për ta ndalur pesë herë fituesin e Topit të Artë.

Në një moment, në një duel një për një me Messin, Van Dijk kërkoi ndihëm e bashkëlojtarëve, për t’iu kundërvënë yllit të Barcelonës./Lajmi.net/

Van Dijk was so scared of Messi, he started asking for help 😂😂 pic.twitter.com/cGO0fiZTan

— World Cup (@FlFAWC2018) May 1, 2019