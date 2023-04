Valverde flet për incidentin me Baena: Më ka mbështetur familja dhe klubi

Mesfushori i Real Madrid u akuzua se kishte sulmuar Baena në parkingun e makinave në “Santiago Bernabeu” pas humbjes 3-2 të ekipit të tij ndaj Villarrealit fundjavën e kaluar në La Liga. Që atëherë Baena ka raportuar incidentin tek autoritetet.

Valverde foli për herë të parë për rastin kur po dilte nga stërvitjet me makinën e tij.

“Po, në këtë kohë unë jam mbështetur tek familja, tek njerëzit e Madridit dhe tek ata që më mbështesin në rrugë”, ka thënë ai për El Golazo de Gol.

Valverde thuhet se e goditi Baenan pasi u tall nga mesfushori për djalin e tij të palindur.

Baena ka mohuar se ka bërë komente të tilla, por ka konfirmuar se ka raportuar sulmin në polici.

