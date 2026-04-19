Ministri i jashtëm boshnjak kritikon ashpër Serbinë dhe Vuçiqin: Po i fshihni kriminelët e luftës

19/04/2026 12:13

Ministri i Punëve të Jashtme i Bosnjës dhe Hercegovinës, Elmedin Konakoviq, mori pjesë në takimin e tretë ministror të Iniciativës Rajonale “Platforma për Paqen në Ballkan”, në Antalia.

Në panel, ku mori pjesë edhe ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë, Marko Gjuriq, ai kritikoi ashpër qëndrimin e udhëheqjes serbe të udhëhequr nga Aleksandar Vuçiq ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës.

Ai theksoi dallimet kryesore.

Duke folur për marrëdhëniet reciproke, Konakoviq theksoi se vendet në rajon nuk duhet ta duan njëra-tjetrën për të qenë fqinjë të mirë, por se ndershmëria dhe përgjegjësia janë çelësi për ndërtimin e besimit.

“Nuk mund të gënjejmë dhe të presim besim. Pas gjithçkaje që ndodhi gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, të cilën unë e quaj agresion, marrëdhëniet janë dëmtuar. Nëse kriminelët e luftës fshihen ose lavdërohen, nuk mund të flasim për marrëdhënie të mira fqinjësore”, tha Konakoviq.

Ai iu referua konkretisht lëvizjeve politike nga Serbia, duke kritikuar faktin se Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ftoi zyrtarët e ish-presidentit të entitetit të dënuar Milorad Dodik në një konferencë për shtyp.

“Nëse keni një konferencë për shtyp dhe e respektoni Bosnjën dhe Hercegovinën, pse Vuçiq e ftoi Dodikun e dënuar të qëndronte pranë tij në shtyp dhe pastaj të dërgonte një mesazh se ai do të ketë ushtrinë më të fortë në rajon. Zheljka Cvijanoviq dhe Dodiku qëndruan pranë tij në Beograd. Ai e ftoi ish-presidentin e dënuar të qëndronte pranë tij dhe foli për ushtrinë më të fortë në rajon. A është ky respekt? A është e saktë?” pyeti Konakoviq.

Megjithatë, ai theksoi se ka hapësirë ​​për bashkëpunim, veçanërisht në fushën e projekteve infrastrukturore, ku ka një interes të përbashkët të të gjitha vendeve në rajon, shkruan Klic Danas.

Në fund të fjalimit të tij, Konakoviq përsëriti se është i gatshëm për dialog, por me respekt të qartë për faktet dhe përgjegjësitë nga e kaluara./KP

