Valverde del me reagim, mohon se është rrahur me Tchouamenin: Gjatë debatit, godita aksidentalisht një tavolinë, duke shkaktuar një prerje të vogël në ballë
Mesfushori i Real Madridit, Federico Valverde, ka reaguar publikisht pas raportimeve të shumta në media lidhur me një incident të ndodhur gjatë stërvitjes së skuadrës madrilene. Ditët e fundit, mediat ndërkombëtare raportuan se situata mes Valverdes dhe bashkëlojtarit të tij Aurélien Tchouaméni kishte eskaluar nga debat verbal në përplasje fizike, duke bërë që Real Madridi…
Ditët e fundit, mediat ndërkombëtare raportuan se situata mes Valverdes dhe bashkëlojtarit të tij Aurélien Tchouaméni kishte eskaluar nga debat verbal në përplasje fizike, duke bërë që Real Madridi të hapte procedura disiplinore ndaj të dy lojtarëve. Raportimet pretendonin gjithashtu se Valverde kishte përfunduar në spital për trajtim mjekësor pas incidentit, transmeton lajmi.net.
Pas gjithë zhvillimeve, Valverde publikoi një reagim të gjatë në Instagram, ku mohoi se ka pasur përleshje fizike mes tij dhe bashkëlojtarit.
Sipas uruguaianit, tensionet kanë ardhur si rezultat i lodhjes, frustrimit dhe rezultateve zhgënjyese të sezonit, por ai insistoi se asnjë lojtar nuk e ka goditur tjetrin.
Valverde shpjegoi se lëndimi në ballë ka ardhur pasi ai ka goditur aksidentalisht një tavolinë gjatë një debati, gjë që ka kërkuar trajtim mjekësor rutinë.
Futbollisti i Real Madridit kërkoi falje për situatën e krijuar dhe pranoi se emocionet dhe tensioni i sezonit kanë ndikuar në reagimin e tij, duke shtuar se Real Madridi mbetet një nga gjërat më të rëndësishme në jetën e tij.
Ai bëri të ditur gjithashtu se për shkak të vendimeve mjekësore nuk do të jetë në dispozicion për ndeshjen e ardhshme.
Postimi i plotë i Federico Valverdes:
“Dje pata një incident me një bashkëlojtar gjatë një seance stërvitore. Lodhja nga garat dhe frustrimi bënë që gjithçka të ekzagjerohej.
Në një zhveshtore normale, këto gjëra mund të ndodhin dhe zakonisht zgjidhen brenda ekipit pa u bërë publike. Natyrisht, dikush qëndron prapa kësaj, duke e përhapur historinë shumë shpejt, dhe në një sezon pa tituj, ku Real Madridi është gjithmonë nën vëzhgim, gjithçka zmadhohet.
Sot patëm një tjetër mosmarrëveshje. Gjatë debatit, godita aksidentalisht një tavolinë, duke shkaktuar një prerje të vogël në ballë që kërkoi një vizitë rutinë në spital.
Në asnjë moment bashkëlojtari im nuk më goditi mua dhe as unë nuk e godita atë, megjithëse e kuptoj që është më e lehtë të besohet se kemi arritur deri në përleshje apo se gjithçka ishte e qëllimshme, por kjo nuk ndodhi.
Mendoj se zemërimi im për situatën, frustrimi që disa prej nesh po luftojmë për ta përfunduar sezonin duke dhënë maksimumin, më çoi deri në pikën e debatit me një bashkëlojtar.
Më vjen keq. Sinqerisht më vjen keq sepse kjo situatë më lëndon, ky moment që po kalojmë më lëndon. Real Madridi është një nga gjërat më të rëndësishme në jetën time dhe nuk mund të jem indiferent ndaj kësaj.
E gjithë kjo është rezultat i një grumbullimi situatash që kulmuan në një debat pa kuptim, duke dëmtuar imazhin tim dhe duke lënë hapësirë për histori të fabrikuara, shpifje dhe shtim të zjarrit mbi një aksident.
Nuk kam asnjë dyshim se çdo mosmarrëveshje që mund të kemi jashtë fushës zhduket brenda saj dhe, nëse duhet ta mbroj këtë klub në stadium, unë do të jem i pari.
Nuk doja të flisja deri në fund të sezonit. U eliminuam nga Liga e Kampionëve dhe e mbajta zemërimin dhe zhgënjimin për vete. Kemi humbur një tjetër vit dhe nuk isha në gjendje të postoja në rrjete sociale kur e vetmja fytyrë që duhej të tregoja ishte ajo në fushë, dhe mendoj se këtë e kam bërë.
Prandaj jam unë ai që ndihem më i trishtuar dhe më i lënduar nga kjo situatë që më pengon të luaj ndeshjen e ardhshme për shkak të vendimeve mjekësore.
Gjithmonë kam dhënë maksimumin deri në fund dhe më dhemb më shumë se askënd që nuk mund ta bëj këtë tani. Jam në dispozicion të klubit dhe bashkëlojtarëve të mi për të bashkëpunuar në çdo vendim që ata e konsiderojnë të nevojshëm.
Faleminderit.”/lajmi.net/